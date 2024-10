Montenegro anuncia Sebastião Bugalho e Ana Gabriela Cabilhas como militantes do PSD

O presidente do PSD anunciou este sábado que o eurodeputado Sebastião Bugalho e a deputada Ana Gabriela Cabilhas, até agora independentes, se tornaram militantes do partido.

"Muitos continuam independentes, outros acabaram por aderir à nossa militância e por qualificar ainda mais o nosso partido. É o caso, entre outros, da Ana Gabriela Cabilhas e do Sebastião Bugalho, de quem tenho a honra de ser o proponente", afirmou Luís Montenegro durante o seu discurso de abertura do 42.º Congresso do PSD.

"São dois jovens do melhor que tem Portugal. Bem-vindos", afirmou Montenegro, com ambos a levantarem-se e serem ovacionados pelos restantes militantes sociais-democratas.

O 42.º Congresso do PSD decorre até domingo em Braga, dizendo que foi ele o proponente dessas duas adesões ao PSD.