Miguel Albuquerque mantém-se na presidência da mesa do congresso do PSD. Leonor Beleza é a primeira vice-presidente de Montenegro

O presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciou este sábado que vai propor a recondução da mesa do congresso do partido, presidida por Miguel Albuquerque

"Começando pela mesa do congresso, é talvez a proposta mais simples, porque é a recondução da atual mesa do congresso, presidida pelo Miguel Albuquerque que mostrou uma especial vocação nestes últimos dois anos. Quem participou nos congressos e nos conselhos nacionais não deixou de notar que ele conseguiu dar uma eficiência grande aos nossos trabalhos, e destacando também o primeiro vice-presidente da mesa, o José Manuel Bolieiro", declarou Luís Montenegro.

Depois da polémica em torno de uma eventual recondução de Albuquerque na presidência do órgão máximo do PSD, com críticas, por exemplo, do fundador do partido António Capucho, o líder social-democrata sublinha que a decisão pretende assinalar a "representatividade das regiões autónomas" e o "apoio incondicional à sua gestão e liderança nos governos regionais".

"Nós mantemos aquele que é um dos maiores pecúlios do PSD: somos o partido português com maior ímpeto de reforma e de aprofundamento das autonomias regionais", declarou.

Além da mesa do congresso do PSD, Montenegro propõe para a liderança do conselho de jurisdição nacional o nome de Ana Paula Martins, atual ministra da Saúde, conskiderada pelo líder social-democrata como "um dos quadros mais qualificados" do partido.

Para o Conselho Nacional, o líder do PSD apresenta os nomes de Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e conselheiro de Estado, a ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque, Ta ex-deputada Teresa Morais, Álvaro Campos Ferreira e Gonçalo Matias.



Governo sai da direção, entra Leonor Beleza para primeira vice-presidente da Comissão Política

Luís Montenegro anunciou ainda o nome de Leonor Beleza para primeira vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD, lugar que até agora era ocupado por Paulo Rangel. Com a entrada da ex-ministra da Saúde e conselheira de Estado num lugar de destaque na direção no partido, saem todos os atuais vice-presidentes que integram o Governo.

Todos os atuais ministros que fazem parte da direção nacional do PSD passam a vogais da Comissão Política Nacional - casos de Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, Miguel Pinto luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação ou do ministro da Presidência do Conselho de Ministros António Leitão Amaro. Passa também a vogal da direção o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Passam ainda a vice-presidentes do PSD nomes como Rui Rocha, Lucinda Damas, presidente da UGT, Alexandre Poço, atual dirigente d abancada parlamentar e ex-líder da JSD, o ex-eurodeputado Carlos Coelho e mantém-se Inês Palma Ramalho,

Montenegro justifica a exclusão de governantes do Governo da direção por considerar que "não há vantagem em duplicar o núcleo político do Governo no núcleo político do partido" e que há, "pelo contrário, muitas vantagens em poder ter na Comissão Permanente um conjunto de vice-presidentes cujo perfil, características e capacidade podem ser uma das melhores formas de aconselhamento" do líder.

Apesar de retirar os membros do Governo da Comissão Permanente, Montenegro não quer com isso "dissociá-los das suas responsabilidades partidárias". Tratam-se de pesos pesados do PSD e o líder do partido regista esta mudança "como um sinal de unidade, de espírito de equipa, de humildade no trabalho político que todos aqueles que eram, até há pouco tempo, vice-presidentes ou equivalentes passem a ser vogais" da Comissão Política.

Não há, por isso, divisões na direção, embora Montenegro reconheça que se trata de "um movimento que não é comum," mas que "expressa bem o sentido e o espírito da equipa" da direção social-democrata.







[em atualização]