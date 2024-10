Marques Mendes remete decisão presidencial para 2025 e elogia "surpresa do ano" Montenegro

"Eu registei o gesto de simpatia do presidente do PSD e primeiro-ministro ao falar de mim, há dias, mas quero sublinhar que a candidatura presidencial é uma decisão individual, pessoal e, às vezes, quase solitária. Por isso, sobre essa matéria eu falarei sem dúvida para tomar uma decisão, num sentido ou noutro, em 2025", salientou.

Luís Montenegro disse recentemente que Marques Mendes reúne boas condições para ser candidato à Presidência da República. O histórico social-democrata registou com "simpatia" as palavras do presidente do PSD.

"Não, não, não. Estamos exatamente no mesmo ponto. Sobre eleições presidenciais, falaremos em 2025. Neste momento, a prioridade não é essa", declarou o antigo líder do PSD.

Marques Mendes refere que não está no Congresso do PSD a pensar nas eleições presidenciais, mas sim devido a uma "dívida de gratidão".

"Eu não venho nada aqui por nenhuma razão dessa natureza. Venho aqui por duas razões muito simples, uma afetiva e outra política. Uma razão afetiva porque é a minha família política e eu já em congressos anteriores, com Luís Montenegro, Rui Rio, Passos Coelho. Sempre que pude vim aos congressos. É a minha família política, tenho uma dívida de gratidão forte", afirmou.



Nestas declarações aos jornalistas, Marques Mendes diz que está em Braga para "dar um abraço a todo o partido" e, especialmente, a Luís Montenegro, a quem deixou rasgados elogios.

"Luís Montenegro iniciou um novo ciclo político. Não é apenas o regresso do PSD ao poder. Há uma coisa que não tem sido muito sublinhada: há 29 anos, desde 1995, que o PSD não governava em tempos de alguma normalidade económica e financeira, com condições para apresentar o seu projeto. Acho que Luís Montenegro tem vindo a ser a surpresa política deste ano, não apenas porque ganhou as eleições, mas porque tem sido uma grande surpresa à direita e à esquerda pela forma como tem governado, com maturidade, responsabilidade e enorme sentido de Estado”, elogiou o comentador político.

Marques Mendes assinalou também uma semana muito importante para Portugal, com a viabilização do Orçamento do Estado para 2025, dizendo que PS e PSD fazem boa figura em evitar uma nova crise política em Portugal.

"Acho que esta semana foi histórica para o país. Evitou-se uma crise política em Portugal e estão de parabéns os dois líderes políticos que, fundamentalmente, tiveram responsabilidade nesta matéria: Luís Montenegro, que teve uma grande vitória, e Pedro Nuno Santos, que demonstrou um grande sentido de responsabilidade", destacou.

Marques Mendes considera que "se tivéssemos uma crise política toda a gente iria sair mal nesta fotogragia", porque os portugueses "iam ficar irritados".