Hugo Soares "nada preocupado" com chumbo da descida do IRC na especialidade

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, não teme a queda da descida do IRC na fase da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025.

Em declarações à chegada do Congresso do PSD, em Braga, o também secretário-geral do partido respondeu a Pedro Nuno Santos, que em entrevista à Renascença e ao Público, não afastou a hipótese de chumbar essa descida de impostos para as empresas na fase da especialidade.

"O PS assume que é contrário à descida de impostos para as empresas, é uma diferença profunda entre nós e o Partido Socialista. A questão do IRC está no Orçamento do Estado para 2025, se está e o PS se comprometeu em viabilizar, não estou absolutamente nada preocupado com isso", sublinha Hugo Soares.

A resposta é uma forma de vincular o PS e estender a abstenção dos socialistas também às medidas da fase da especialidade, apesar de esse não ser o entendimento de Pedro Nuno Santos, que reiterou que o PS é "livre" de fazer o que entender e que não pretende negociar mais com a AD na fase que aí vem.

Hugo Soares aproveitou ainda a ocasião para colar o PS ao Chega, lembrando as medidas que os dois partidos aprovaram no Parlamento em coligação negativa, como a abolição de algumas portagens.