Carlos Moedas: "Somos alvos a abater deste PS"

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, acredita que ele e os restantes autarcas do PSD são o "alvo a abater" por parte do PS.

No discurso que fez este sábado à noite, no Congresso do PSD, em Braga, Carlos Moedas dedicou quase todo o seu tempo de antena a atirar aos socialistas. As autárquicas foram a plataforma de lançamento.

"O PS vai estar atrás de nós, dos melhores autarcas, todos os dias. Somos alvos a abater deste PS", avisou o autarca da capital, que voltou a ser nomeado cabeça de lista ao Conselho Nacional do PSD.

O pouco tempo que não dedicou a criticar o PS foi usado para saudar Marques Mendes, Santana Lopes, Sebastião Bugalho e claro, Luís Montenegro, a quem apelidou de "adulto na sala" depois de o Orçamento do Estado ter luz verde com a abstenção do PS.

Na sequência de críticas, estendeu-as ainda mais à esquerda do PS, colocando a extrema-esquerda no mesmo saco da extrema-direita.

"A extrema-direita e a extrema-esquerda são igualmente más, são cancros da nossa democracia que querem destruir as nossas instituições", atirou novamente.

Carlos Moedas rematou dizendo que "ser moderado não é ser fraco, é ser forte e ser assertivo" e levantou o Congresso com aplausos num dos discursos mais quentes do primeiro dia do Congresso.