BE é o único partido parlamentar que não vai ao encerramento do Congresso do PSD

Todos os partidos com assento parlamentar vão assistir ao encerramento do 42.º Congresso do PSD, este domingo em Braga, com exceção do Bloco de Esquerda, que indicou à Lusa que nunca vai aos congressos da direita.

Fonte do PS disse à agência Lusa que o partido se fará representar, no encerramento da reunião magna social-democrata, este domingo pela líder parlamentar do partido, Alexandra Leitão, assim como pelos presidentes da Federação de Braga, Vítor Hugo Salgado, e da concelhia de Braga, Pedro Sousa.

Pelo Chega, estará presente o deputado Filipe Melo, que é também o presidente da distrital de Braga do partido.

Já a Iniciativa Liberal (IL) estará representada pela eurodeputada e vice-presidente do partido, Ana Martins, e pela membro da Comissão Executiva e coordenadora da IL em Braga, Olga Baptista.

Parceiro do PSD no Governo, o CDS-PP também irá marcar presença no encerramento do congresso, através de uma delegação composta pelo líder do partido e ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, pelo vice-presidente Telmo Correia, a porta-voz Catarina Araújo, o presidente da comissão política distrital de Braga Ricardo Mendes e o presidente da comissão política da concelhia de Braga Altino Bessa.

À esquerda, o Bloco de Esquerda (BE) é o único partido com assento parlamentar que não irá marcar presença no encerramento do 42.º Congresso do PSD. Fonte do partido disse à Lusa que o BE nunca vai "aos congressos da direita".

Do PCP, estará presente o membro da Comissão Política Belmiro Magalhães e a membro do Comité Central Daniela Ferreira, e, pelo Livre, marcarão presença os dirigentes do núcleo do Porto Hélder Sousa e Gisela Leal.

Já o PAN far-se-á representar pelos membros da Comissão Política Nacional Sandra Pimenta e Hugo Alexandre Trindade.

O 42.º Congresso do PSD arrancou hoje em Braga, a primeira reunião magna numa década com os sociais-democratas no Governo, o que já não acontecia desde o 35.º, em fevereiro de 2014, no Coliseu dos Recreios.

Depois de, esta manhã, Montenegro ter discursado e de terem sido aprovados os novos estatutos do partido, após o Tribunal Constitucional ter sugerido "sugerido quatro alterações cirúrgicas", seguiu-se um período de discussão política e a entrega de listas aos órgãos nacionais.

O primeiro dia de trabalhos deve terminar com a votação da moção de estratégia global do líder e das 12 propostas temáticas, marcada para as 23:00, podendo prosseguir depois a discussão política, se ainda existirem inscritos.

Para domingo, está prevista a eleição dos órgãos Nacionais, por voto secreto, a proclamação de resultados e a sessão de encerramento, com novo discurso de Luís Montenegro, tradicionalmente mais virado para o país.