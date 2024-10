Relatório sobre heliportos não foi concluído a tempo

O relatório sobre heliportos criado pelo anterior Governo de António Costa não chegou a ser concluído a tempo.

Segundo o jornal "Público", o grupo de trabalho criado em 2023 para "identificar e monitorizar o cumprimento dos procedimentos tendentes à obtenção de autorização de utilização aplicável aos heliportos hospitalares" devia ter sido finalizado em seis meses, mas tal não aconteceu.´

Em 2020, o Executivo tinha já assumido que havia mais de 30 heliportos que necessitavam de intervenções para melhorar a sua operacionalidade.

Nesse ano, havia inclusive a intenção de melhorar vários heliportos, contudo as obras não avançaram devido à pandemia.

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) refere que na sequência da alteração de todos os nomeados do grupo de trabalho, com a exceção do representante da própria ANAC, "por cessação de funções ou mandatos", não foi possível terminar o relatório no tempo estabelecido.

O Ministério de Saúde indicou ao "Público" que há processos de certificação de vários heliportos em curso.

"Cabe aos hospitais prever, nos seus Planos de Desenvolvimento Operacional, as verbas necessárias para a atividade que desenvolvem", respondeu, ainda, o Governo.