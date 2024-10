Parlamento "chumba" projetos de lei do Chega e Livre para os cuidados paliativos

O parlamento "chumbou" esta sexta-feira projetos de lei do Chega e do Livre que previam um grupo de trabalho para gerir os cuidados paliativos e que as faltas justificadas para apoio aos doentes não implicassem a perda de remuneração.

A iniciativa legislativa da bancada do Chega, que previa a criação de um grupo de trabalho especializado na Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde para coordenar e gerir a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS, do BE, do PCP, do Livre e do CDS-PP e a abstenção da Iniciativa Liberal e do PAN.

Já o projeto de lei do Livre, que pretendia que as faltas justificadas para prestar apoio aos doentes em cuidados paliativos não implicassem a perda de remuneração, permitindo assim que os trabalhadores pudessem estar presentes nos "momentos mais críticos da vida dos seus familiares sem sofrerem prejuízo financeiro", mereceu os votos contra do PSD e do CDS-PP e a abstenção do PS e do Chega.