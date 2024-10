Parlamento aprova ação social para alunos de colégios

O parlamento aprovou esta sexta-feira várias iniciativas que defendem a valorização salarial dos investigadores e professores do ensino superior, mas também o alargamento da ação social escolar aos alunos carenciados dos colégios.

O debate sobre a situação salarial dos investigadores e professores aconteceu há uma semana, com os deputados a reconhecerem que estes profissionais têm vindo a perder poder de compra e que é preciso reverter essa situação.

As bancadas parlamentares do Livre, PS, Bloco de Esquerda (BE), PAN e Chega apresentaram propostas com base nos resultados de um estudo do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) que revelou que o poder de compra real destes profissionais diminuiu quase 30% entre 2004 e 2023.

O projeto de lei do Livre, que defende uma "progressão salarial dos Investigadores e dos Docentes Universitários mais rápida e justa", foi esta sexta-feira aprovada com a abstenção da Iniciativa Liberal (IL) e do Chega e os votos contra do PSD e do CDS-PP.

A proposta, que baixou à 8.º comissão, defende que em vez dos atuais seis anos consecutivos de avaliação máxima para progredir de escalão, passem a ser precisos apenas quatro anos.

Também foram aprovados os três projetos de resolução para valorizar carreiras e salários, apresentados pelo PS, BE e PAN: As propostas do PS e PAN tiveram unanimidade, enquanto a do BE contou com os votos contra do PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e a abstenção do Chega.

Já o projeto de resolução do Chega, que recomendava ao Governo que cessasse com as discrepâncias existentes entre investigadores na Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), foi rejeitado, com os votos contra do PS e a abstenção do PCP, Livre, PSD, CDS e IL.

Apoios para os alunos do ensino Particular e Cooperativo

Os deputados aprovaram também propostas destinadas aos alunos, desde o ensino obrigatório até ao superior.

A bancada do CDS-PP recomendou ao Governo que estendesse as medidas de Ação Social Escolar aos alunos carenciados do Ensino Particular e Cooperativo, um projeto de resolução que foi aprovado, com os votos contra do BE, PCP, Livre e PS.