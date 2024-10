José Cesário destaca contributo da comunidade portuguesa no Canadá

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, fez esta sexta-feira um balanço "muito positivo" da sua visita ao Ontário, destacando o papel central da comunidade portuguesa no desenvolvimento socioeconómico da província.

A presença de José Cesário coincidiu com a inauguração da nova sede do sindicato LiUNA Local 183, o maior sindicato da construção da América do Norte, com mais de 70 mil membros, onde também participaram o Primeiro-Ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o Premier do Ontário, Doug Ford.

Em declarações à Lusa, o secretário de Estado sublinhou a importância do evento para a visibilidade da comunidade portuguesa na região. "A presença de altos responsáveis políticos do Canadá demonstra o reconhecimento do contributo significativo que a comunidade portuguesa tem dado, em particular no setor da construção", afirmou.

José Cesário destacou ainda a liderança de Jack Oliveira, dirigente do Local 183, e sublinhou a "dedicação e o trabalho incansável" dos membros do sindicato, muitos deles de origem portuguesa. "Esta inauguração é uma prova de que a nossa comunidade consegue alcançar grandes feitos, seja em Portugal ou no estrangeiro", acrescentou.

A visita de três dias incluiu encontros com vários dirigentes comunitários e visitas a projetos que beneficiam diretamente a comunidade luso-canadiana. Um dos principais focos foi a verificação do progresso nas melhorias dos serviços consulares na região, uma questão que José Cesário considerou "prioritária".

"Fico satisfeito ao ver que algumas das medidas que implementámos para agilizar o funcionamento dos consulados estão a ter efeito. Houve claros avanços desde a minha última visita, o que me deixa confiante quanto ao futuro", disse.

A agenda do secretário de Estado incluiu também reuniões com empreendedores portugueses em Mississauga, Brampton e Toronto, onde foram discutidos diversos projetos de investimento e solidariedade.

Entre os projetos em destaque estão o Magellan Community Center e a iniciativa das Portas da Cidade de Ponta Delgada, em Toronto e em Brampton, respetivamente.

Outro tema abordado foi a mobilização dos lusodescendentes para a vida comunitária.

"Precisamos de garantir que os jovens lusodescendentes se envolvem cada vez mais nas nossas associações e na vida comunitária em geral. É fundamental para a continuidade do nosso legado", afirmou José Cesário.

A visita terminou com a cerimónia de inauguração das novas instalações do sindicato Local 183, em Vaughan, um evento que reforçou a ligação entre Portugal e a diáspora portuguesa no Canadá.