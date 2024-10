Há seis meses, a direção entrou em peso no Governo. Montenegro quer agora desgovernamentalizar o PSD

“Não queremos e não iremos governamentalizar o partido, nem partidarizar o Governo”, escreve Luís Montenegro na moção “Acreditar Portugal”, que leva ao congresso. Partindo deste princípio, falta saber qual a dimensão da renovação que o líder quer fazer no núcleo duro do partido. Essa é uma das novidades que sairá deste congresso, que, para já, está fechada a sete chaves e na cabeça do líder.

Atualmente, a direção do PSD conta, nas vice-presidências, com quatro ministros, a filha de uma ministra e um eurodeputado eleito em junho. Miguel Pinto Luz, Paulo Rangel, António Leitão Amaro e Margarida Balseiro Lopes são os ministros da direção do PSD, Inês Palma Ramalho é filha da ministra do Trabalho e Paulo Cunha foi eleito eurodeputado nas eleições de junho.

Mas há mais ministros em órgãos nacionais do PSD: Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, é coordenador do Conselho Estratégico Nacional do PSD, e Pedro Reis, o ministro da Economia, acumula com a liderança do Movimento Acreditar, uma plataforma de discussão com a sociedade civil. Ambos têm lugar na comissão permanente.

Na moção que leva ao congresso, Luís Montenegro escreve que o partido não se deve confundir com o Governo e que não vai governamentalizar o PSD.

No programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, o ministro Pedro Duarte defendeu, no mês passado, que a direção precisava de sangue novo, de ser renovada, e de ter um peso menor de ministros no núcleo duro.

“Deve haver um esforço para incutir alguma energia nova nos órgãos do PSD com gente diferente e alguma renovação e, eventualmente, reduzir o número de membros do Governo que fazem parte dos órgãos de direção do partido”, disse Pedro Duarte ,acrescentando que não conta integrar a direção.

No mesmo programa, Miguel Pinto Luz dizia que ao longo de 30 anos de militância no PSD sempre esteve disponível para o partido, apontando as responsabilidades do cargo que ocupa no Governo.