Caso das gémeas. CPI suspensa até dezembro

A comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas lusobrasileiras vai ser suspensa durante o período de debate orçamental. A decisão foi tomada esta sexta-feira pela Mesa de Coordenadores, avança a CNN Portugal. Os partidos chegaram, assim, a um consenso, depois de, na semana passada, não o terem conseguido alcançar.

A confirmar-se a suspensão durante o debate do Orçamento do Estado para 2025, não haverá audições de 30 de outubro a 2 de dezembro. Algumas audições, no entanto, acontecem antes disso: é o caso da de Augusto Santos Silva, que será na mesma ouvido na qualidade de ministro dos Negócios Estrangeiros na altura em que as crianças foram tratadas com o medicamento Zolgensma.

O antigo ministro vai ser ouvido a 22 de outubro.

Recorde-se que já tinha sido aprovada esta manhã a suspensão dos trabalhos das comissões durante a especialidade do OE2025.