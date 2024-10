Viabilização do OE2025 pelo PS. Montenegro saúda "prevalência do interesse nacional"

Falando no final da reunião do Conselho Europeu, o primeiro-ministro recusou a ideia de uma convergência com os socialistas. "Eu também sou contra o bloco central", declarou.

O liberal reiterou a ideia de que o documento submetido pelo Governo é "um mau orçamento" e criticou o "entendimento entre o PSD e o PS".

"Do ponto de vista do PS é um orçamento que não se podia recusar. Do ponto de vista do país é um mau orçamento", afirmou Rui Rocha.

Comunistas destacam "convergência confirmada"

O PCP também já se pronunciou e destacou a "convergência confirmada [do PS] com o PSD e o CDS no sentido do favorecimento dos grupos económicos".

Paula Santos acusa Pedro Nuno Santos de ceder à "chantagem que tem sido colocada em cima da mesa [de que] ou há orçamento ou vamos para eleições".

Os comunistas prometem "oposição por parte do PCP" e a apresentação de uma "proposta de política alternativa".

Livre fica à espera da discussão na especialidade

Pouco depois de Pedro Nuno Santos ter falado ao país, O Livre espera que a decisão anunciada por Pedro Nuno Santos "Não seja um cheque em branco ao governo e que haja a possibilidade de melhorar o orçamento".

Reafirmando a "avaliação negativa" da proposta do Governo, o partido prometeu apresentar propostas em sede de especialidade.

