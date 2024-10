"Uma PGR que manda 200 pessoas para a Madeira tem meios para investigar fugas de informação dentro de casa"

O social-democrata Duarte Pacheco critica, com tom cáustico, as promessas de combate às pressões mediáticas e às fugas de informação expressas no discurso de posse do novo procurador-geral da República, Amadeu Guerra. No programa Casa Comum da Renascença, o antigo deputado do PSD expressa muitas dúvidas sobre esse combate.

"Se só recebemos uma parte da informação, se calhar é melhor mesmo acabar com o segredo de justiça e ter acesso à informação completa. Se protege o processo? De todo. Mas o processo está protegido com o atual sistema, com as fugas sistemáticas para 'queimar' as pessoas na praça pública?", dispara o antigo parlamentar social-democrata.

Sobre os meios para investigar as violações do segredo de justiça, Duarte Pacheco diz que o Ministério Público "tem que ter vontade" para o fazer.

"Meios, deve ter. Uma Procuradoria que manda 200 pessoas para a Madeira ou 40 inspetores para uma Câmara Municipal para irem ver faturas de restaurantes, tem meios. Se consegue investigar o caso BES, não consegue investigar uma fuga de informação dentro de casa?", critica o comentador da Renascença.