PSD defende que "ganha Portugal" com "viabilização total" pelo PS

O líder parlamentar do PSD considerou esta quinta-feira que a proposta do secretário-geral do PS de viabilizar o Orçamento do Estado para 2025, na generalidade e na votação final global, "é responsável" e representa uma vitória para Portugal.

"A decisão de Pedro Nuno Santos de viabilização total do Orçamento do Estado para 2025 é responsável e revela que o interesse nacional prevaleceu", escreveu Hugo Soares, numa publicação na rede social X.

O líder parlamentar e secretário-geral do PSD defendeu que a proposta orçamental do Governo para 2025 é boa "para os jovens, para os trabalhadores, para os pensionistas e para as empresas".

"Uma certeza: ganha Portugal", acrescentou.

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, anunciou hoje que vai propor à Comissão Política Nacional que o partido se abstenha na votação do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), quer na generalidade quer na votação final global.

O secretário-geral do PS justificou esta decisão com duas razões: o facto de terem passado apenas sete meses sobre as últimas eleições legislativas (também antecipadas) e por um eventual chumbo conduzir o país às terceiras legislativas em menos de três anos.

A Comissão Política Nacional vai deliberar na segunda-feira sobre esta proposta de Pedro Nuno Santos quanto à votação no OE2025.

Em Bruxelas, no final do Conselho Europeu, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, saudou "democraticamente" o anúncio feito pelo líder do PS, destacando o "sentido de responsabilidade" do principal partido da oposição.

"Aquilo que posso dizer, do ponto de vista democrático, é saudar o sentido de responsabilidade e de prevalência do interesse nacional que o PS expressa ao viabilizar este importante instrumento que pode contribuir para a execução do programa de Governo", declarou.

Luís Montenegro vincou o "esforço muito significativo de aproximação às preocupações essenciais do PS", dada a "humildade" do Governo em reconhecer que não tem maioria absoluta.

"Vejo com esperança a decisão do PS, de respeito pela vontade do povo e de não contribuir para acrescentar incertezas", adiantou, dizendo não antever "problemas de maior" na fase da especialidade da discussão orçamental.

A votação do OE2025 na generalidade está marcada para o próximo dia 31. Com a aprovação garantida pela abstenção do PS, a fase de especialidade vai decorrer no parlamento entre 22 e 29 de novembro, data em que o documento terá a votação final global.