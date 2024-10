PS viabiliza Orçamento do Estado para 2025

O PS vai abster-se e assim viabilizar na generalidade o Orçamento do Estado para 2025.

O anúncio foi feito pelo secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, esta quinta-feira à noite, no Largo do Rato, precisamente uma semana depois da entrega do documento na Assembleia da República.

O socialista começou por dizer que “o normal seria o PS votar contra” e manifestou também oposição à ideia de um bloco central, “a não ser em situações excecionais”.

Mesmo assim, revelou que irá propor à Comissão Política Nacional do PS, na próxima semana, que o partido se abstenha na votação na generalidade.

“As razões que levam o PS a viabilizar não tem a ver com a bondade da proposta ou das negociações com o Governo”, frisou Pedro Nuno Santos.

“O PS parte sem nenhum compromisso com o Governo. Mas queremos assumir compromissos: passaram apenas sete meses sobre as legislativas. Um eventual chumbo conduziria o país para novas eleições sem perspetiva de uma maioria estável. Tomei assim a decisão de propor a abstenção na votação do Orçamento”, explicou.

Questionado pelos jornalistas, Pedro Nuno Santos disse que o PS é “livre” para apresentar propostas na especialidade – mas que não comprometam financeiramente o OE.



Ao longo dos últimos meses, vários dirigentes socialistas foram tomando posições públicas diferentes em relação ao Orçamento do Estado.

Logo na noite eleitoral das eleições legislativas, no dia 10 de março, Pedro Nuno Santos considerou que seria "praticamente impossível" viabilizar o documento vindo de um governo da AD.

Esta quinta-feira, no briefing do Conselho de Ministros, Leitão Amaro já havia assinalado que durante as negociações para o OE2025 o Governo fizera várias "aproximações" ao PS, e que isso dava “conforto” aos socialistas para viabilizar o documento.