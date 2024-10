PS preocupado com a pobreza em Portugal lamenta "silêncio" do Governo

O Grupo Parlamentar do PS pediu ao Governo que faça um ponto de situação sobre a implementação das estratégias de combate à pobreza e exclusão, criticando a proposta orçamental apresentada pelo Governo nessas matérias.

Numa nota enviada à comunicação social, o PS frisa que "há precisamente um ano, o Governo do PS lançou a Estratégia Nacional do Combate à Pobreza" e critica a proposta do Orçamento do Estado para 2025 apresentada pelo Governo, referindo que é "preocupantemente omissa quanto à estratégia do Governo da AD nas áreas sociais".

Em declarações à Renascença, o deputado Miguel Cabrita lamenta a inversão de um ciclo que considera ter sido positivo nos anos de governação de António Costa.

"Estamos preocupados porque ao longo dos últimos oito anos houve um progresso muito significativo. O que verificamos nestes meses é que há um silêncio do Governo nestas áreas", acusa o deputado socialista.

Miguel Cabrita acredita que o exemplo de Lisboa, onde a autarquia realojou recentemente 56 pessoas em situação de sem-abrigo é paradigmática. "O problema não se resolve com ações mediáticas e pontuais", atira o deputado do PS.

PS questiona Governo

"Ao invés de acelerar e aprofundar as estratégias e instrumentos já disponíveis, a proposta de Orçamento do Estado para 2025 promete rever as estratégias no âmbito do combate à pobreza e da integração das pessoas em situação de sem abrigo, correndo-se o risco de atrasar as respostas e deixar deteriorar a situação social", dizem os deputados socialistas.