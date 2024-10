PCP quer "regime extraordinário" para quem não consegue pagar o crédito da casa

O PCP leva esta quinta feira ao parlamento dois projetos de lei com foco na área da habitação. Os comunistas pedem a criação de um "regime extraordinário" para proteger a habitação própria para fazer face ao aumento das prestações dos créditos.

O deputado António Filipe esclarece que o PCP defende a criação de um mecanismo de renegociação vinculativo para os bancos quando é atingida uma taxa de esforço superior a 35%.

O projeto de lei prevê que, atingida essa taxa de esforço, o mutuário pode pedir uma renegociação que pode passar por "um aumento da maturidade do empréstimo, ou seja, do prazo de pagamento" e do pagamento de "apenas juros durante dois anos".

António Filipe sublinha ainda que o projeto pretende permitir que alguém que é obrigado a entregar a casa, por não conseguir pagar o empréstimo, possa continuar na habitação como arrendatário.

Sobre a possibilidade de uma pessoa que tenha de entregar a casa ao banco poder continuar a viver na habitação, António Filipe diz que "o banco passa a ser proprietário" e o mutuário um arrendatário em que "o valor da renda não pode exceder o valor que resulta da avaliação do Banco".

O deputado do PCP realça que, com o "crescimento das taxas de juro", as pessoas que adquiriram casa própria com recurso a um empréstimo "têm grandes dificuldades em pagar as prestações".