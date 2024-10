Mariana Vieira da Silva: Governo apresentou cenários orçamentais distintos em Bruxelas e em Lisboa

A antiga ministra socialista Mariana Vieira da Silva acusa, no programa Casa Comum da Renascença, o Governo de enviar cenários orçamentais muito diferentes para Bruxelas face ao anunciado em Lisboa no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

Na perspetiva da dirigente do PS, estão em causa as previsões contidas no Plano Orçamental enviado à Comissão Europeia, nomeadamente no plano do crescimento da economia e dos salários, face ao anunciado na proposta de Orçamento do Estado que deu entrada na Assembleia da República.

"Sei que o Governo dirá que que entregou em Bruxelas um cenário de 'políticas invariantes', mas a diferença entre o crescimento dos salários previstos não se pode justificar com políticas. São diferenças muito grandes. O crescimento duplica no último ano no quadro de referência que foi entregue em Bruxelas. Não conheço um economista que diga que as políticas têm aquele tipo de influência", contesta Vieira da Silva, lembrando a importância da evolução dos salários da função pública para o crescimento geral das remunerações.

Para a antiga governante, Portugal corre o risco de apresentar um discurso diferente em Bruxelas face ao que é feito no país, "o que não tínhamos há muitos anos e que não é positivo para o debate politico ou para a política orçamental". Vieira da Silva diz que os cenários são distintos não apenas entre o Orçamento e o Programa enviado para Bruxelas, mas também com o Programa de Estabilidade e até o programa da Aliança Democrática (AD).