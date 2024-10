Marcelo pede mobilização coletiva e maior ambição no combate à pobreza

Anastácio Lopes

17 out, 2024 Lisboa 08:38

Que moral tem este político enquanto existir se é ele que tem promulgado as leis dos OE que têm empurrado a população que trabalha e pensionista para as pobreza e miséria, sendo por isso corresponsável com as mesmas desde que ocupa o cargo pelo qual é pago pelo erário público português? Não é ele um dos principais responsáveis pelos aumentos das pobreza e miséria no país, por nunca nada ter feito até hoje, para que existisse uma responsável, séria e competente distribuição da riqueza o que nunca fez? De competente não tem nada aquele que quer empurrar para os outros algo de que é responsável direto, para com o sofrimento e penalização dos portugueses por causa dos aumentos diários das pobreza e miséria, pois foi ou não o ainda PR que tem promulgado as leis que impõem a quem trabalha e a pensionistas aumentos na base da percentagem? Alguma vez sugeriu a algum dos governos uma maior equidade na distribuição da riqueza nacional, alguém se lembra? Ao nunca o ter feito não passa de corresponsável direto que algo mais deveria assumir que nunca assumiu, para que quando terminar o seu último mandato, não deixa saudades nenhumas aos portugueses, que vão ficar bem piores do que o que estavam quando ele assumiu o cargo que detém. Onde está o brio profissional, sentido de responsabilidade e vergonha de quem assim prova diariamente aos portugueses o que eles podem esperar deste politico e o que dizer do país assim ficticiamente dirigido, cujos resultados económicos e sociais nos provam.