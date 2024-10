Governo assinala "aproximação" que dá "conforto" ao PS para viabilizar OE

O Governo assinala que durante as negociações para o Orçamento do Estado de 2025 fez várias "aproximações" ao PS, e acredita que isso dá "conforto" aos socialistas para viabilizar o documento.

Durante o briefing no final do Conselho de Ministros, o ministro da presidência, António Leitão Amaro, voltou a reiterar a confiança na viabilização do OE e acredita que se o PS se abstiver não é "responsabilizado".

Além disso, o ministro da Presidência vinca que o Governo afasta por completo governar em duodécimos no caso do Orçamento do Estado vir a ser chumbado.

Acordo com o Chega? "Ficções descabidas"

António Leitão Amaro foi ainda questionado sobre a polémica em torno das reuniões e acordos secretos que o Chega alega ter feito com o Governo e desfez a ideia de que houve cinco reuniões.

O ministro confirma apenas duas reuniões entre o Governo e o Chega e assegura que um acordo - como Ventura garante ter existido - se trata de "ficções descabidas".

Militares da GNR promovidos a título póstumo

O ministro anunciou ainda que o Governo decidiu promover postumamente os cinco militares da GNR que morreram depois da queda de um helicóptero no rio Douro, na zona de Lamego. Além de simbólica, esta promoção dará melhores condições na hora de o Estado pagar as compensações aos familiares das vítimas.

O executivo anunciou ainda que Luís Morais Sarmento foi nomeado administrador do Banco de Portugal. O organismo é atualmente liderado por Mário Centeno, antigo ministro das Finanças.

[em atualização]