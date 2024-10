Venezuela. IL quer reconhecer vitória eleitoral de González, PSD e PS esperam atas eleitorais

Alegando que as atas das eleições presidenciais de 28 de julho divulgadas pela oposição "provam que [o Presidente] Nicolás Maduro perdeu", Rui Rocha defendeu que votar contra a resolução da IL é "estar ao lado de Maduro e da posição miserável do PCP".

"Quem defende a liberdade para Portugal tem a obrigação moral de defender a liberdade para a Venezuela" , declarou o líder da IL, Rui Rocha, afirmando que os venezuelanos enfrentam "há décadas o suplício da ditadura", com "miséria, repressão, tortura, perseguição política, detenção arbitrária, tortura e morte".

A Iniciativa Liberal defendeu esta quarta-feira no parlamento o reconhecimento do candidato da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, como Presidente eleito, enquanto PSD e PSD insistiram na necessidade de divulgação das atas das eleições presidenciais de julho.

"Há neste hemiciclo quem ache Portugal deve ser cúmplice, e há quem ache que deve estar do lado da liberdade" , defendeu.

Pelo Chega, que pedia ao Governo que "tome todas as medidas para defender a democracia e o Estado de Direito" na Venezuela, o deputado Manuel Magno afirmou que "Maduro esconde as atas eleitorais porque perdeu".

O socialista João Paulo Rebelo considerou que o processo eleitoral na Venezuela levanta "todas as dúvidas" e permite "suspeitar que o candidato que se autoproclama vencedor [Nicolas Maduro] não as ganhou".

" Insistimos junto das autoridades da Venezuela que publicitem as atas . Só assim estaremos em condições de conhecer ou reconhecer qualquer vitória eleitoral. É assim em qualquer democracia", salientou.

Do PCP, e numa intervenção frequentemente interrompida de forma ruidosa, principalmente pela bancada do Chega, Paula Santos considerou que "o Presidente da Venezuela não é quem os Estados Unidos nem a União Europeia escolhem".

"A democracia defende-se reconhecendo a vontade do povo e a legitimidade das instituições, e defendendo o levantamento do bloqueio, que atinge também a comunidade portuguesa", sustentou a deputada comunista.

Do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua considerou que "os ataques às liberdades do povo venezuelano não podem ser justificados como a outra face da ingerência externa e do golpismo da extrema-direita".

"Se a vontade dos venezuelanos foi sequestrada, não nos cabe a nós substitui-los, cabe apenas exigir que seja respeitada", apelou.

Pela voz de Rui Tavares, o Livre condenou "a farsa eleitoral" na Venezuela e defendeu que "nem o povo da Venezuela nem o povo de qualquer regime autoritário merece ser utilizado por joguinhos internos dos partidos".

"Humberto Delgado ganhou eleições, andou exilado pelo mundo como líder da oposição. Não precisámos que nos substituíssem a nós e ao nosso povo para que a democracia triunfasse em Portugal, como triunfará na Venezuela", sustentou.

Paulo Núncio (CDS) também defendeu a necessidade de aguardar pela confirmação das atas, recusando "legitimar uma fraude", enquanto Inês Sousa Real (PAN) sublinhou que se deve "garantir que o povo venezuelano possa decidir sobre o futuro".