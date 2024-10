Primeiro-ministro critica "uso excessivo de força" de Israel

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considera "muito preocupantes" o recente agravamento das hostilidades no Líbano e o ataque militar do Irão a Israel.

Luís Montenegro condena o "desrespeito pelas vidas de civis inocentes" e é crítico aos ataques de Israel no Líbano, considerando "inaceitáveis os incidentes que têm provocado o ferimento de capacetes azuis da ONU".

No debate desta quarta-feira no Parlamento para a preparação do Conselho Europeu que começa esta quinta feira em Bruxelas, o primeiro-ministro condena ainda "o uso excessivo de força por parte de Israel em Gaza, a expansão dos colonatos na Cisjordânia", bem como a posição "injustificada" do governo israelita face ao secretário geral das Nações Unidas considerando-o pessoa não grata.

Montenegro considerou "urgente" inverter a escalada de tensões no Médio Oriente e o que diz ser "a banalização da violência". O líder do Executivo português defende um acordo de cessar-fogo "imediato e permanente" para ajudar a distribuição de ajuda humanitária e a libertação de reféns.

O primeiro-ministro reafirma, ainda, o apoio à autoridade palestiniana para a solução de dois estados.

