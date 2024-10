PS decide voto no Orçamento do Estado na segunda-feira

A Comissão Política Nacional do PS vai decidir o sentido de voto do partido no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) na segunda-feira, disse à Lusa fonte oficial socialista.

De acordo com a convocatória da reunião, assinada pelo líder do PS, Pedro Nuno Santos, a que agência Lusa teve acesso, a reunião deste órgão decorrerá segunda-feira à noite na sede do partido, em Lisboa.

A ordem de trabalhos tem um ponto único que é "deliberar sobre a proposta do secretário-geral quanto à votação no OE 2025".

Na semana passada, num encontro com deputados socialistas, o líder do PS tinha remetido uma decisão final para a Comissão Política Nacional, já depois da apresentação pelo Governo da proposta de Orçamento do Estado.

Pedro Nuno Santos traçou algumas linhas vermelhas para viabilizar o OE2025, mas o primeiro-ministro, Luís Montenegro, recusou ceder na descida do IRC.