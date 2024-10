Chega volta a anunciar voto contra o Orçamento do Estado

O Chega vai votar contra o Orçamento do Estado (OE2025), na generalidade, anunciou esta terça-feira o líder do partido, que classificou o documento como "uma fraude e um logro" a nível de impostos.

André Ventura acusa o Governo de Luís Montenegro de enganar as pessoas e de desenhar um Orçamento que dá com uma mão e tira com a outra.

Em declarações na sede do partido, o líder do Chega lamenta o aumento da receita fiscal e dá o exemplo do fim do desconto nos combustíveis.

“O aumento da taxa de carbono será de 21,9%, quando comparado com o Orçamento do Estado de 2024. O Governo depois dos tempos da pandemia e do seu congelamento, prevê cobrar mais 753 milhões de euros de receita de ISP”, declarou André Ventura.