Susana Peralta e Paulo Macedo entre os 12 economistas convidados para as Conversas em São Bento

Duas semanas depois de ter recebido personalidades da área da cultura, o primeiro-ministro escolhe a macroeconomia para a conversa, numa altura em que o Governo não tem qualquer garantia que o Orçamento do Estado para o próximo ano vai ser viabilizado.

Entre os académicos estão personalidades ligadas ao PSD, como Óscar Afonso, que foi eleito deputado das últimas eleições legislativas, mas que acabou por nunca assumir o mandato para continuar na direção da Faculdade de Economia do Porto.

O primeiro-ministro chamou também o economista Pedro Brinca, o investigador associado da Nova SBE, autor de um estudo sobre o impacto do IRC na economia portuguesa, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em conjunto com Paulo Núncio.

Na lista estão ainda Paulo Macedo, o presidente da Caixa Geral de Depósitos e ex-ministro da Saúde; Cristina Casalinho, administradora executiva na Fundação Gulbenkian; Vitor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos; e João Moreira Rato, presidente Instituto Português de Corporate Governance.

Os economistas Isabel Horta Correia, do Banco de Portugal; Ricardo Reis, da London School of Economics; Joana Silva, do Banco Mundial; e João Jalles, do ISEG são outras personalidades que se juntam esta terça-feira de manhã ao primeiro-ministro, ao ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e ao ministro da Economia, Pedro Reis nas Conversas em São Bento.