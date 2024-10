Ex-ministro do PS lamenta críticas “menos felizes” de Pedro Nuno Santos a comentadores socialistas

Adalberto Campos Fernandes considera que as críticas de Pedro Nuno Santos a comentadores televisivos do partido são declarações “menos felizes” ditas em “momentos difíceis, de grande tensão”. À Renascença, o ex-ministro da Saúde procurou desvalorizar o caso, mas lembrou que o atual líder também já foi comentador.

“São momentos difíceis, de grande tensão, a liderança política da oposição não é fácil, portanto nós damos conta de que esses momentos de grande tensão muitas vezes levam a que possam sair coisas menos felizes do que noutras ocasiões”, lamentou Adalberto Campos Fernandes, que disse ainda que “não daria a isso grande importância”.

No passado sábado, no encerramento do Congresso Distrital do Porto, em Penafiel, o líder socialista avisou que “aqueles que no nosso partido têm acesso à televisão precisam mais vezes de descer do pedestal e de estar com o partido, sentir o partido, sentir os militantes”.