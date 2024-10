Rui Rocha acusa André Ventura de mentir sobre encontros com o PM

O líder do Iniciativa Liberal (IL) acusa André Ventura de mentir quando fala de acordo com o primeiro-ministro para a aprovação do Orçamento do Estado. No sábado à noite, em entrevista à SIC Notícias, Rui Rocha afirma que também se reuniu com Luís Montenegro em 15 de julho, mas sem qualquer tipo e entendimento.

O líder da IL garante que Luís Montenegro lhe assegurou que ‘não é não’, no que diz respeito ao Chega e desafia André Ventura a apresentar provas do contrário. “André Ventura sistematicamente pega num dado e transforma-o numa realidade completamente alternativa”, começa por dizer Rui Rocha, reafirmado que com os dados que tem “André Ventura não está a dizer a verdade”.

“Desafio que venha dizer o contrário. É fácil, tem provas, tem acordo, tem trocas de mensagens, tem o que quiser. Agora, dizer que fez reuniões e que isso significa que houve uma proposta de um acordo, isso é completamente abusivo”.

Questionado sobre se André Ventura está a mentir, o líder da IL disse que “face aos dados que eu tenho aberto a revisão, se me for provado o contrário, sim”.

Nesta entrevista, Rui Rocha revelou que houve, no total, quatro encontros entre o Governo e a IL a propósito do Orçamento do Estado (OE) para 2025, sobre as quais “não havia secretismo”, apenas “reserva”.

Montenegro desmente Ventura

Na quinta-feira, noite de apresentação do Orçamento do Estado, Luís Montenegro respondeu e desmentiu André Ventura nas redes sociais, depois de o líder do Chega ter tido que lhe foi oferecido um lugar no Governo em troca da aprovação do Orçamento do Estado.

"Nunca o Governo propôs um acordo ao Chega. O que acaba de ser dito pelo Presidente desse partido é simplesmente MENTIRA. É grave, mas não passa de Mentira e Desespero", escreveu Luís Montenegro.