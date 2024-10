Pedro Nuno diz que Governo não é competente nem de confiança

O secretário-geral do PS defendeu este domingo que, em seis meses de governação, o Executivo demonstrou que é incompetente e "não é de confiança", considerando que, "em cada momento em que foi testado, falhou".

"Passaram seis meses, o suficiente para nós percebermos que temos um Governo que vende ilusões, que apresenta PowerPoints, muito distantes do que é a dificuldade de fazer, concretizar, governar", declarou Pedro Nuno Santos num discurso no Congresso Federativo da Área Urbana de Lisboa (FAUL), que decorreu hoje no Centro de Congressos do Estoril.

O líder socialista defendeu que "é na governação em concreto que se mede a competência de um Governo", acrescentando: "em cada momento em que eles foram testados, falharam".

"Seis meses é pouco. O suficiente para sabermos que temos um Governo sem competência e um Governo que não é de confiança", defendeu, salientando que foram seis meses para os quais muitos podem "continuar a dar o benefício da dúvida", mas reiterando que foram suficientes para perceber que o Governo "não tem competência".

Pedro Nuno Santos exemplificou várias áreas nas quais considerou que o Governo demonstrou incompetência, começando pelo anúncio pelo primeiro-ministro, em abril, de que ia fazer um corte no IRS de 1.500 milhões de euros".

"Não faltou muito tempo para todos ficarmos a saber que, nos 1.500 milhões de euros que tinham sido anunciados ao país, 1.300 milhões tinham sido já decididos e inscritos no Orçamento do Estado pelo Governo do PS", disse.

O líder do PS abordou depois o setor da habitação para frisar que o Governo "prometeu reduzir os preços da habitação através da isenção do IMT" e que o PS, na altura do anúncio dessa medida, tinha logo alertado que a medida "era errada, custava dinheiro" e iria criar um aumento no preço da habitação.

"Pois o que é que aconteceu? Bem mais rápido do que nós achámos, os preços voltaram a disparar e a engolir totalmente a isenção do IMT, que os municípios não vão receber, mas, mesmo que sejam compensados pelo Orçamento do Estado, perde o Orçamento do Estado e não há um jovem que tenha ganho com essa medida", criticou, acrescentando que "o Governo é mau nas soluções que tem para resolver os problemas do país".