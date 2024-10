PCP considera proposta atentatória da Constituição e parte de "processo contrarrevolucionário"

"Ali está, neste mural, tudo o que não se encontra nem se podia encontrar na política de direita, nessa política contrarrevolucionária, agora em execução pelas mãos do PSD e do CDS. Uma política, uma opção, um programa e naturalmente um Orçamento que, apresentado pelo Governo, é na prática escrito pelas mãos dos grupos económicos", disse.

Depois, num discurso durante a cerimónia de inauguração do mural, Paulo Raimundo defendeu que "o processo contrarrevolucionário está em curso e de forma acelerada e são precisas forças para resistir para retomar o caminho do qual nunca se devia ter saído, e que está expresso em cada linha, silhueta, desenho e pintura do mural" .

"Não só são, como são propositadamente atentatórios. É um orçamento, a partir de uma opção de um Governo e de uma política, que é inserido num processo contrarrevolucionário. O que está aqui [no mural] é a Revolução. O que se está a fazer hoje no nosso país é a contrarrevolução", defendeu.

Questionado se considera que os princípios que constam do Orçamento do Estado são atentatórios dos que estão pintados no mural, Paulo Raimundo respondeu: "Claro, claro".

O secretário-geral do PCP considerou, este domingo, que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 apresentada pelo Governo é atentatória dos princípios consagrados na Constituição e inscreve-se "num processo contrarrevolucionário".

Para Paulo Raimundo, "para lá da propaganda, da falácia, da ilusão e da distração que querem impor", o Orçamento é "um instrumento que aprofunda o rumo que tem vindo a ser seguido de manutenção dos baixos salários e pensões, dificuldades no acesso à habitação, ao Serviço Nacional de Saúde, à escola pública, às creches, à cultura e ao investimento nos serviços públicos".

"Um Orçamento do Estado claramente ao serviço da minoria, e que não serve a maioria, os trabalhadores, o povo, os reformados, a juventude, não serve quem cá vive e trabalha e, se assim é, só pode contar com a recusa e o combate por parte do PCP", afirmou.

Nas declarações aos jornalistas, Paulo Raimundo foi ainda questionado sobre as alegadas reuniões secretas entre o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os líderes do Chega e da IL, André Ventura e Rui Rocha.

O secretário-geral do PCP voltou a dizer que não acha "nem bem, nem mal", lamentando que se tenha estado a discutir, durante "um mês e tal, um orçamento que não havia" e, agora que já se conhece a proposta, se opte por não discutir o seu conteúdo.

Interrogado contudo se não teme que estas polémicas sobre mentiras possam descredibilizar a classe política aos olhos da opinião pública, Paulo Raimundo disse que, nesse aspeto, o PCP "anda de rosto muito erguido, com toda a frontalidade, sem nenhum problema".

"Não nos podem acusar de nada disso. Até vos vou dar uma notícia bombástica: não houve nenhuma reunião com o secretário-geral do PCP e com o primeiro-ministro. Abram os telejornais com esta notícia bombástica que vai ter uma consequência extraordinária na vida das pessoas", ironizou. .

Paulo Raimundo considerou que o que descredibiliza os dirigentes partidários, "não é apenas as acusações que fazem entre eles, são as opções políticas que tomam e que têm consequências na vida das pessoas".

"Porque nos estamos perante uma situação em que precisamos de mais profissionais para o SNS, mais médicos e enfermeiros. Qual é a resposta do Orçamento do Estado para isso? Zero. E o que é que se tem discutido? É se tem ou não tem havido reuniões, se este é ou não é mentiroso. Connosco, não, não contam para isso", afirmou. .