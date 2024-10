OE "sem grandes surpresas" e consegue "destrunfar" Pedro Nuno Santos

“Não há grandes surpresas” na proposta de Orçamento do Estado para 2025, entregue esta semana pelo Governo, defende Nuno Botelho.

No habitual espaço de comentário nas manhãs de sábado na Renascença, o presidente da Associação Comercial do Porto considera que o documento “acaba por ser uma solução de compromisso entre aquilo que eram os grandes objetivos programáticos da AD - por exemplo, a redução de impostos e da carga fiscal e o incentivo ao crescimento e ao investimento das empresas - mas também aquilo que foram as reivindicações do Partido Socialista no IRS Jovem e no IRC.

Nessa medida, o empresário e jurista é da opinião que Luís Montenegro conseguiu “destrunfar” Pedro Nuno Santos, deixando ao líder socialista “uma porta quase impossível de fechar”.

No entanto, a proposta orçamental contém “a má notícia” da subida dos combustíveis, por via do fim da isenção do pagamento do ISP sobre os biocombustíveis, do gasóleo profissional extraordinário e do descongelamento da atualização da taxa de carbono.

“Vem ao encontro daquilo que tem sido a linha de outros governos na Europa, de tentar evitar que as pessoas se desloquem de automóvel próprio” e “já estava previsto há muito”.