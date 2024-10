Novo PGR quer PJ mais envolvida no combate à corrupção

A atenção do novo procurador-geral da República vai estar focada no combate à corrupção e, para isso, Amadeu Guerra quer ver a Judiciária mais envolvida nas investigações. Na tomada de posse em Belém, o sucessor de Lucília Gago considerou que o mandato da antiga PGR não foi fácil e deixou recados para quem pense que pode interferir na atuação do Ministério Público. Há linhas vermelhas que ninguém deverá passar.

"Há, igualmente, linhas vermelhas que não aceito, nomeadamente, a alteração do estatuto do Ministério Público em violação da Constituição e da sua autonomia e independência", disse Amadeu Guerra, no seu discurso de tomada de posse, já depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter falado.

Sobre a anterior PGR, considerou que foi um mandato de sobressaltos. "Uma palavra final para a senhora conselheira procuradora-geral cessante, que não teve a sorte do seu lado, no decurso do seu mandato, em que ocorreu uma pandemia que — durante cerca de dois anos — alterou os hábitos e a motivação dos portugueses. Mesmo assim, considero que exerceu o cargo — como sempre fez na sua carreira — com honestidade intelectual e de forma dedicada", declarou no discurso de tomada de posse.

Atrasos nas investigações. Por que motivo?

Sobre a corrupção, Amadeu Guerra deixou claro que quer perceber por que motivo algumas das investigações sofrem atrasos. A solução pode passar por uma relação mais próxima com a PJ. "Nos crimes de corrupção e crimes conexos, bem como na criminalidade económico-financeira, é minha intenção acompanhar de perto, através dos diretores dos DIAP Regionais e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), as razões dos atrasos", disse o novo PGR.

"Ao mesmo tempo, devemos envolver a Polícia Judiciária de forma efetiva, face ao aumento recente dos seus meios humanos: inspetores, peritos e meios tecnológicos", acrescentou.



Ficaram também promessas de repensar o combate à corrupção, algo que poderá passar por mexidas na organização. "Será criada uma estrutura ágil — à qual será dada a formação necessária — que fica encarregada de realizar ou apoiar o titular do inquérito na inventariação dos ativos e na apresentação dos requerimentos necessários à decisão de arresto preventivo", referiu.