"Não é solução": Hugo Soares rejeita AD a governar em duodécimos

Em caso de chumbo do Orçamento do Estado, governar em duodécimos "não é solução", assegura o líder da bancada parlamentar do PSD, Hugo Soares.

Em declarações à Renascença, durante o programa São Bento à Sexta, o homem próximo de Luís Montenegro confirma a notícia do Expresso e assegura que a AD está focada em fazer passar o OE entregue esta semana no Parlamento.

"Nós vamos fazer tudo para aprovar o OE e evitar uma nova crise política em Portugal, e parece-me evidente que a governação em duodécimos não é uma solução", responde de forma lacónica Hugo Soares.

Sobre o fim do apoio aos combustíveis, o também secretário-geral do PSD fala numa "confusão", reitera que este é o primeiro OE na história da democracia portuguesa que não aumenta nenhum imposto e justifica que a recuperação do ISP tinha mesmo de ser feita.

"Era uma taxa que já existia, estava suspensa. O que o governo fez foi aproveitar a descida do preço dos combustíveis no mercado para ir descongelando a taxa, gradualmente, para que os portugueses não sentissem no bolso o peso do descongelamento dessa taxa. Não houve nenhum aumento de impostos, nem encapotado nem por encapotar", vinca o líder parlamentar do PSD.

[Excertos do São Bento à Sexta, programa de política da Renascença, que é transmitido em antena esta sexta-feira depois das 23h, na Edição da Noite e que já pode ouvir em podcast, aqui ou nas plataformas digitais.]