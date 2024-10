Incêndios. Governo promete aprender com os erros e tudo fazer "para melhorar"

O Parlamento debateu, esta sexta-feira de manhã, as falhas nos combates aos incêndios. O assunto foi levado a debate pelo partido Chega, que considera que o país não aprendeu nada com os fogos de 2017.

O deputado do partido, Pedro Frazão, assegura que o Governo falhou e queixa-se que ninguém se demitiu.

"Mais nove portugueses morreram queimados, milhares de animais morreram carbonizados, centenas de casas e fábricas foram destruídas e milhares de hectares foram perdidos... e ninguém com responsabilidade se demitiu. O senhor secretário de Estado nem sequer colocou o lugar à disposição", critica.

Já o deputado comunista António Filipe defende que é preciso fazer uma reflexão mais profunda e ouvir as críticas de quem está no terreno.

"Tem de se refletir sobre o papel da coordenação e o papel de comando", pede. "Temos ouvido muitas críticas, nomeadamente dos bombeiros, relativamente à forma como os bombeiros são privados do comando das operações, que são asseguradas pelos quadros da Autoridade Nacional para a Emergência de Proteção Civil, que não serão aqueles que estão em melhores condições de proceder a esse comando", refere.

No debate, o secretário de Estado da Proteção falou nos meios no terreno. Paulo Simões Ribeiro garantiu que o Governo vai aprender com os erros.

"Este Governo tudo fez e tudo fará para melhorar o que deve e pode ser melhorado. Tudo fez e tudo fará para aprender com os eventuais erros que sejam identificados e depois corrigi-los", garante.