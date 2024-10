Fernando Medina avisa que "probabilidade de termos um défice em 2025 é significativa”

A probabilidade de Portugal ter um défice em 2025 “é significativa”: eis o prognóstico de Fernando Medina.

Em entrevista à Renascença, o ex-ministro das Finanças deixa várias críticas ao Orçamento do Estado apresentado, na quinta-feira, pelo Governo da AD. O economista coloca em causa o cenário macroeconómico e até admite que, em vez de um excedente, podemos terminar o próximo ano com as contas negativas.

O OE é despesista, defende, um alerta que também já tinha sido deixado esta semana pelo governador do Banco de Portugal.

“Partilho o alerta do Mário Centeno. Este modo de funcionamento de, no fundo, achar que se governa simplesmente pela atribuição de dinheiro a tudo e a todos, mesmo até perante áreas da nossa vida pública que não reivindicaram da sua necessidade, e tivemos alguns casos nessa situação, parece-me uma estratégia que tem de ser corrigida rapidamente”, diz.

E depois acrescenta: “Se não teremos obviamente sérias dificuldades na execução do OE 2025, arrisco aqui um prognóstico: a probabilidade de termos um défice orçamental já em 2025 é significativa.”

Apesar das críticas ao Orçamento do Estado, Medina apoia a viabilização do documento por via da abstenção do PS.

O último ministro das Finanças de António Costa é o entrevistado desta semana no programa Dúvidas Públicas da Renascença.

Pode ouvir a entrevista na íntegra este sábado, a partir do meio-dia, e que fica depois disponível online e em podcast.