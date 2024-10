Caso gémeas. Neuropediatra confirma pedido de Lacerda Sales para marcar consulta

A neuropediatra que acompanhou as gémeas luso-brasileiras confirmou esta sexta-feira que foi pressionada para marcar uma consulta para as crianças após indicação do antigo secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales, afirmando o pedido a "irritou um pouco".

Ouvida na comissão parlamentar ao caso das gémeas, Teresa Moreno disse ter recebido um telefonema da diretora de departamento, após instrução do diretor clínico do hospital e no seguimento de uma solicitação de Lacerda Sales, a dizer que "tinha de marcar" uma consulta para as gémeas por indicação do então secretário de Estado.

A médica admitiu não ter contactado diretamente com o antigo governante, nem com "nenhum dos intervenientes", mas que essa solicitação vinda de um secretário de Estado a "irritou um pouco" e, por isso, referiu essa questão nos relatórios da consulta.

Teresa Moreno descreveu ainda o pedido como "atípico", mas explicou que acabou por agendar uma consulta para as gémeas para o dia 05 de dezembro de 2020, num esclarecimento em resposta ao deputado do CDS-PP, João Almeida.

A neuropediatra garantiu também, em resposta ao deputado do Livre, Paulo Muacho, que "não houve distinção" no tratamento médico das gémeas e que tomou conhecimento da consulta marcada, e posteriormente desmarcada, no Hospital dos Lusíadas apenas através da comunicação social.