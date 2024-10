OE2025. Carlos Moedas pede aprovação e "união dos partidos moderados"

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, defendeu esta quinta-feira a aprovação da proposta do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) e uma "união dos partidos moderados" que estão no Governo e na oposição.

"Tem que haver orçamento, tem que ser aprovado, e os partidos moderados - porque é importante uma união dos moderados -, os moderados têm de estar unidos, sejam os que estão no Governo, mas também a oposição", afirmou Carlos Moedas hoje aos jornalistas à margem da apresentação do festival de cinema LEFFEST, em Lisboa.

Para o autarca, os portugueses não querem novas eleições legislativas, por isso, alertou que a aprovação da proposta do OE também é importante para "a estabilidade do país" e das políticas locais.

"Os portugueses estão unidos nessa ideia de que temos que ter um orçamento, continuar em situação de governabilidade que é tão importante, por exemplo, para as autarquias", disse.

O Governo entrega hoje a proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), que parte já com despesa adicional aprovada no parlamento e que continua sem garantia de aprovação, apesar das negociações com o principal partido da oposição.

Após uma semana e meia de troca de propostas e contrapropostas entre Governo e PS, o Conselho de Ministros aprovou na quarta-feira a sua proposta orçamental para 2025 que, segundo o Governo, "reflete as negociações e as preocupações" manifestadas pelo partido liderado por Pedro Nuno Santos.