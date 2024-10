OE2025. Carlos Moedas pede aprovação e "união dos partidos moderados"

Anastácio Lopes

10 out, 2024 Lisboa 13:46

Não é da competência de Moedas a aprovação ou não do OE com a qual parece estar tanto preocupado, esquecendo-se ou fazendo-se esquecer que estamos em véspera de dias de chuva e continuam as sargetas entupidas com as folhas e outro lixo que as impede de absorver as águas das chuvas, o que é um primeiro passo para as inundações e estragos, e o que já fez moedas para as limpezas das sargetas em Lisboa, alguém sabe? e o que dirão os restantes sem abrigo de Lisboa que continuam a serem discriminados pela CML e por Moedas por ainda não terem tido a mesma sorte que tiveram os sem abrigo dos Anjos? Alguém vê Moedas preocupado com estas vergonhas municipais?