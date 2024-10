Negociações 2.0

O facto de o Governo e o PS não terem chegado a acordo, numa primeira fase, em que a política fiscal era a linha vermelha suprema – a redução do IRC e o IRS Jovem – não significa que as negociações não possam entrar numa outra fase e com novas linhas vermelhas impostas pelo líder socialista. E com uma nova abertura do Governo.

Pedro Nuno Santos deu isso a entender na entrevista que deu esta semana à CNN, que ainda é possível uma negociação 2.0 com o Governo e que o corte não é definitivo. “Infelizmente, o Governo não aceitou recuar nessas linhas vermelhas ou não recuar até ao ponto que se encontrassem connosco e, portanto, neste momento não temos acordo e isso implica que nós partamos para o processo orçamental de outra forma”, concluiu o líder socialista. "Neste momento", não há acordo. Mas mais adiante, quem sabe?

É insuportável a continuação do dia da marmota, em que todos os dias parecemos acordar e viver o mesmo dia orçamental, com os mesmos argumentos e falta de soluções, mas igualmente insuportável pode ser uma nova crise política e novas eleições sem tentar uma solução.

Pouco antes de arrancar a conferência de imprensa do “bom” Orçamento, segundo Joaquim Miranda sarmento, a Renascença dava conta que a cúpula do PS não recusava novas negociações com o Governo. Os socialistas não querem é dar o primeiro passo. Foi Luís Montenegro que "deu por findo o processo que estava em curso", salientou um alto dirigente à Renascença.

A cúpula socialista assumiu mesmo: "Estamos sempre disponíveis, porque não fomos nós que fechámos a negociação", disse a mesma fonte da direção nacional do PS à Renascença

Os socialistas colocam assim o ónus no primeiro-ministro que, na entrevista à SIC, disse que o Orçamento do Estado estava fechado. A partir daqui o mesmo alto dirigente do PS explica que "se afinal não é assim, quererá dizer que o OE poderá piorar ou melhorar e a posição do PS depender disso".

Mas terá de ser o Governo a dar sinal de que quer arrancar com uma nova fase de negociação, entregue que está o Orçamento do Estado no Parlamento. "É sempre o PS? Quem fechou a porta, afinal?" replicou um alto dirigente à Renascença.

Horas antes o Governo fazia uma nova aproximação ao PS retirando do Parlamento as autorizações legislativas para o IRS Jovem e o IRC, precisamente as duas linhas vermelhas originais dos socialistas.

“Could we start again, please?” Como dizia a letra do filme musical “Jesus Christ Superstar” realizado nos anos 70 do século passado e que me martelou a cabeça durante boa parte do dia.