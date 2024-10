Governo da Madeira diz que proposta fica "substancialmente aquém das expectativas"

O secretário das Finanças da Madeira, Rogério Gouveia, afirmou esta quinta-feira que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 fica "substancialmente aquém das expectativas" do executivo regional do PSD, deixando de fora "vários pontos de reivindicação" da região.

"Mais uma vez é um Orçamento que não regulariza as dívidas da República para a região, nomeadamente as dívidas de impostos de anos anteriores, nem regulariza a dívida dos subsistemas de saúde", referiu o governante, alertando também para o facto de não contemplar a prorrogação do regime da Zona Franca.

Num registo áudio enviado às redações, Rogério Gouveia sublinhou que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) se limita a "aplicar a atual redação da Lei das Finanças Regionais", nomeadamente ao nível das transferências do Fundo de Coesão, que, conforme disse, registam uma quebra de 28 milhões de euros decorrente do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) regional.

Segundo a proposta de Orçamento do Estado entregue no parlamento, a Região Autónoma da Madeira vai receber 279,8 milhões de euros em 2025 ao abrigo da Lei das Finanças Regionais, menos 25,1 milhões de euros do que em 2024.

Dos 279,8 milhões de euros previstos para o próximo ano, 199.826.396 serão recebidos ao abrigo do artigo 48.º da Lei das Finanças das Regiões Autónomas (transferências orçamentais) e 79.930.558 euros no âmbito do artigo 49.º (fundo de coesão para as regiões ultraperiféricas).

"É, de certa forma, uma proposta que deixa de fora vários pontos de reivindicação e de interesse para a Madeira", afirmou o secretário regional das Finanças, enaltecendo, no entanto, o facto de completar as verbas para a continuidade da obra do novo hospital da Madeira, atualmente em curso.

O governante madeirense disse ainda esperar que a proposta seja "melhorada" em sede de especialidade.

"Muito resumidamente é uma proposta de Orçamento que fica substancialmente aquém daquelas que eram as expectativas do Governo Regional e depositamos enormes esperanças que, em sede de especialidade, esta proposta venha a ser substancialmente melhorada", reforçou.