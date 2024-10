Chega envia carta ao primeiro-ministro a pedir novo Orçamento do Estado

O Chega quer que o Governo altere a proposta de Orçamento do Estado entregue quinta-feira na Assembleia da República. O partido coloca como hipótese o Governo entregar uma nova proposta antes do debate na generalidade marcado para a última semana de outubro.

Na carta, a que a Renascença teve acesso, o partido de André Ventura coloca como essencial uma revisão em pontos relacionados com a corrupção, imigração, alívio da carga fiscal para empresas e dignificação de carreiras profissionais.

O Chega diz que espera uma resposta do Governo para decidir o sentido de voto do partido no documento.

No texto enviado ao primeiro-ministro o Chega critica que o Orçamento tenha sido negociado à esquerda "sobretudo com o Partido Socialista", e a "hesitação em adotar medidas de desagravamento sobre empresas ou sobre consumo".

O Chega considera ainda "preocupante" a "insuficiência" do reforço remuneratório e dignificação em áreas como forças de segurança, bombeiros ou profissionais de saúde.

O partido de André Ventura considera "miserável" o reforço salarial dos funcionários que recebem menos na Administração Pública como os técnicos auxiliares e lamenta a "insuficiência da dotação orçamental em matéria de combate à corrupção".

O apelo já tinha sido feito esta tarde por André Ventura, depois de o partido ter convocado os jornalistas para declarações onde o líder do partido recordou que a posição do Chega sobre a atual proposta é "contra" e "irrevogável". André Ventura defendeu que o pedido para se "refazer" a proposta e " uma última oportunidade" que o Chega dá ao executivo para evitar uma crise política.