Parlamento aprova reconhecimento da profissão de bombeiro como de desgaste rápido

O parlamento aprovou esta quarta-feira na generalidade o reconhecimento da profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido e o reforço do seu estatuto social, com os partidos a comprometerem-se a procurar consensos na especialidade para valorizar a profissão. Estas propostas constavam em dois projetos de lei do PCP e foram aprovadas com os votos favoráveis do Chega, BE, PCP, Livre e PAN e a abstenção de PSD, PS, Iniciativa Liberal (IL) e CDS. No final das votações, todas as bancadas parlamentares se levantaram e aplaudiram as dezenas de bombeiros, alguns fardados, que se encontravam nas galerias a assistir ao debate. Durante o debate, o deputado do PSD José Antunes dos Santos salientou que o Governo anunciou a criação, esta terça-feira, de um grupo de trabalho para preparar uma proposta de carreira, benefícios, regalias e formação para os bombeiros voluntários e profissionais.

"A criação do grupo de trabalho será o início de um processo que queremos que seja rápido, eficaz e estrutural para dar aos bombeiros e ao país melhores soluções do que aquelas que o PCP apresenta", afirmou, acusando os comunistas de, "numa lógica populista e eleitoralista", quererem fazer "tábua rasa do pouquíssimo trabalho" que fizeram durante a "geringonça". Por sua vez, o deputado do PS André Rijo disse considerar que "compete, em primeira linha, ao Governo o impulso legislativo para operar alterações nas carreiras e condições dos profissionais da administração pública" e frisou que espera que o grupo de trabalho apresentado pelo executivo dê um "desfecho favorável" às "legítimas reivindicações dos bombeiros portugueses". No entanto, o socialista defendeu que é hora de se "avançar com compromissos políticos firmes" para valorizar a condição socioprofissional dos bombeiros portugueses, anunciando que o partido iria viabilizar os diplomas do PCP, apesar de criticar algumas das medidas e de salientar que o PS apresentou projetos de resolução que dão melhor resposta às reivindicações dos bombeiros.

"Reconhecemos que é urgente introduzirmos melhorias nas condições socioprofissionais dos bombeiros portugueses e, por conseguinte, se este projeto de lei puder passar à fase da especialidade, contará naturalmente com os nossos contributos para que assim consigamos algo ainda mais positivo para os nossos soldados da paz", disse. O líder do Chega, André Ventura, salientou que o diploma do PCP para reconhecer a profissão de bombeiro como sendo de desgaste rápido é boa para os bombeiros e anunciou que o seu partido iria votar a favor. "Não há nenhuma desculpa ideológica ou política, não há nenhum olhar para trás ou para o lado, este projeto - seja do PCP, do BE, do Livre, do PS ou do Chega - este projeto tem de ser aprovado hoje, aqui na casa da democracia", disse.