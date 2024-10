IL quer apoio a suplementos para grávidas e estudo sobre alargamento da licença parental

A Iniciativa Liberal (IL) apresentou o seu terceiro pacote de medidas para a discussão do Orçamento do Estado para 2025, em que defende o apoio de suplementos a grávidas e a criação de um estudo sobre o alargamento das licenças parentais.

Há ainda apoios à família e à pessoa com deficiência, entre as medidas expostas esta quarta-feira por Rui Rocha.

O partido pretende implementar uma proposta de redução do IVA para a taxa mínima na alimentação para bebés.

"Vamos insistir que as famílias de acolhimento possam ser candidatas à adoção e vamos insistir no cheque-creche", acrescenta.

No que diz respeito aos apoios a pessoas com deficiência, a IL propõe a isenção de IMT e de imposto de selo.

Nesta apresentação, Rui Rocha anuncia que o partido vai propor uma proposta de redução de IRC para as empresas.

O partido defende uma redução de 12% para as nacionais e 15% para as multinacionais.

Rui Rocha considera que esta é a medida essencial para a criação de investimento e competitividade.

O líder liberal refere que "a discussão não se faz por um ponto" do Orçamento, mas através da criação de condições "para termos empresas maiores, que crescem. Atrairmos investimento e, com isso, derrotarmos a estagnação económica do país".

O partido lamenta o ruido à volta da discussão do OE e fala de uma ironia o momento em que se vive, apontando o dedo ao PS e também ao CHEGA.

"O PS anda à procura de pretextos para votar contra um Orçamento que podia muito bem ser socialista e o Chega anda à procura de pretextos para votar a favor", afirma.

O OE para 2025 será entregue esta quinta-feira na Assembleia da República.