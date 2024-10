Pedro Nuno só anuncia decisão sobre OE na Comissão Política. Acordo com Governo é dado como "quase impossível"

Ainda não será desta que o impasse terá fim. O PS não pretende posicionar-se no imediato depois da resposta do primeiro-ministro à contraproposta apresentada por Pedro Nuno Santos.



Na reunião que está a manter com os deputados, o líder do PS atirou a decisão sobre o sentido de voto no Orçamento do Estado para depois da entrega do diploma do Governo o Parlamento e só pretende fazê-lo depois de reunir a Comissão Política Nacional do partido, sabe a Renascença.

A reunião com os dirigentes nacionais ainda não tem data definida, mas terá sempre de ser convocada com 48 horas de antecedência, segundo as regras do PS. O líder socialista ganha mais uns dias, após a resposta de Luís Montenegro na entrevista à SIC, onde o primeiro-ministro recusou ceder na descida do IRC no Orçamento do Estado.

À Renascença é dito por um dirigente socialista que a resposta de Montenegro não convence a cúpula socialista e um acordo com o Governo é dado como "quase impossível", precisamente por causa da estratégia do Governo para a redução do IRC.

(em atualização)