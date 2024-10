Montenegro. "Fazer a pergunta que o outro sopra ao ouvido não é jornalismo"

O primeiro-ministro quer acabar com a precariedade no jornalismo e garantir que o trabalho dos órgãos de comunicação social continuam a contribuir para "uma democracia mais robusta".

Na conferência "O Futuro dos Media" , em Lisboa, o governo apresenta o plano de medidas para os órgãos de comunicação social e Luis Montenegro começou por defender a "valorização da carreira dos jornalistas" para garantir que os profissionais "não vivem sobre o estigma da precariedade". Luís Montenegro acredita que com a valorização é possível garantir ainda que não há muita "relação de dependência entre o jornalista e determinados objetivos do seu trabalho".

O primeiro ministro deixou por isso nota de algumas práticas que não o deixam indiferente e puxou o sentido crítico.

Luís Montenegro defende que como são pedidos "bons quadros" na função pública e nos políticos também é necessário que sejam exigidos "bons jornalistas".

O primeiro-ministro critica a comunicação social "ofegante" quando "as coisas estão a funcionar" e pede que seja "mais tranquila" e dá exemplos pessoais recorrendo aos momentos em que é questionado pelos jornalistas à entrada e saída de eventos. "Quando me tentam apanhar para perguntar se o PS já respondeu, fazem-no em detrimento daquela que é a minha presença aqui".

Montenegro diz que o que mais o impressiona atualmente é "estar com seis ou sete câmaras à frente e jornalistas com auricular onde lhes dizem a perguntas que estão a fazer, ou com recurso ao telemóvel", Luís Montenegro considera que neste modelo "os jornalistas não estão a valorizar a sua profissão" acrescentando que "para fazer a pergunta que o outro sopra ao ouvido ou ler a pergunta num SMS do telemóvel não é preciso ser jornalista"

Nos alertas aos jornalistas , o primeiro ministro sublinhou que "as redes sociais são inimigas" aconselhando aos órgãos de comunicação que não vão "atrás das ondas do que se passa nas redes sociais" porque assim não valorizam o trabalho que estão a fazer.

O primeiro-ministro recordou que há um novo contrato de serviço público a ser negociado com a RTP, realçando o objetivo de terminar em três anos com a publicidade comercial na televisão pública. Ainda assim, Montenegro sublinha que "mau seria ter fundos na RTP e deixar todos os outros órgãos de comunicação social entregues à selvajaria".

Apesar de o Governo anunciar um plano de incentivos para a comunicação social, o primeiro-ministro aproveita a presença de todos os responsáveis pelos vários órgãos de comunicação para garantir que o governo "não quer intervir no funcionamento dos órgãos de comunicação social". O governante realça que o governo não quer "nenhum tipo de intervenção num espaço que é reduto do jornalismo" assumindo que o governo "tem a obrigação de construir um edifício legislativo e os alicerces da sustentabilidade financeira do sector para que se possa traduzir em maior grau de liberdade".