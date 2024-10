Montenegro. "Fazer a pergunta que o outro sopra ao ouvido não é jornalismo"

Anastácio Lopes

08 out, 2024 Lisboa 10:00

Se não é jornalismo fazer qualquer pergunta que outros nos sopram aos ouvidos, olhe que também não é política tomar as medidas que apenas algumas classes nos pedem ou sugerem que tomemos, pois se assim não fosse, para que faz tantas reuniões, fingidas, apenas e só para dizer que se reuniu, quando as medidas que interessam às classes sociais sempre beneficiadas com as suas políticas e do seu partido, simplesmente ignorando todas as outras classes, nem que tais comportamentos e medidas empurrem diariamente essas classes para as pobreza e miséria como até hoje, nem que seja para depois se vir dizer que deram 100, 150 ou 200, a quem menos ganha, alimentando as pobreza e miséria e nunca para as resolver, pois tais apoios são isolados e nunca permanentes como todos aqueles e aquelas que a esses supostos apoios tem direito, há décadas de que necessitam e nunca lhes foram facultados, mas sim, aumentos de apenas e só migalhas, com os supostos aumentos impostos, que sendo anualmente na base da percentagem, tudo dão a quem mais ganha e apenas dão migalhas aos que menos ganham. Será com tais decisões que se serve o povo e o país e para os quais pediram os votos aos portugueses quando se candidataram? Se não sabe mais do que isto que tem imposto aos portugueses nunca dará a resposta que o povo necessita e o país espera há décadas desde 1974.