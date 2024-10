Marcelo quer "monitorização permanente" e consenso da AR no plano para a comunicação social

O Presidente da República defende uma "monitorização permanente" do plano do Governo para os órgãos de comunicação social para garantir que "não há desvios, nem distrações que ponham em causa o objetivo democrático".

Marcelo Rebelo de Sousa não esteve presencialmente na conferência "O Futuro dos Media", mas deixou uma mensagem vídeo. O chefe de Estado diz que é necessário garantir que as propostas do plano do Governo "são executadas".

O Presidente da República acrescenta que é necessário garantir que a plataforma de meios privados, outros órgãos de comunicação social e os profissionais do setor são atingidos pelas propostas sobre a monitorização.

Marcelo Rebelo de Sousa avisa ainda que é necessário que haja "consenso" sobre as medidas e que ele tem de ser "o mais abrangente possível" na Assembleia da República. O Presidente da República considera que o Parlamento tem um "papel fundamental".

Para o chefe de Estado, a aplicação do plano tem de garantir a "igualdade entre todos os que se encontram em situação igual", ou seja, que não seja lembrada apenas a comunicação social nacional, mas também a local e regional. Estas, lembra o Presidente da República, são "formas de ligação às comunidades migrantes pelo mundo e a sobrevivência da vida local". Marcelo Rebelo de Sousa espera por isso "tratamento igual".