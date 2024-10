Governo quer fim da publicidade na RTP sem aumento da taxa audiovisual

O Governo quer acabar, progressivamente, com a publicidade na RTP, mas isso não se irá refletir num aumento da taxa do audiovisual.

Durante o fim de semana, o jornal ECO deu conta das intenções do Governo e, agora, o jornal "Público" também avança que a publicidade vai sair gradualmente, até 2027.

Neste momento o canal público regista cerca de 20 milhões de euros em receita publicitária. Valor que, se for perdido, não deve ser colmatado via um aumento da taxa audiovisual.

O "Público" adianta que o Governo espera ganhos de eficiência da RTP para compensar a perda desta receita, contudo sem ainda se saber que tipo de mudanças na gestão é que podem estar em causa.

O objetivo é diferenciar a RTP das restantes opções privadas, incluindo mais programas e iniciativas culturais.

Em 2023, a RTP deu um lucro de 2,5 milhões de euros, mais do triplo face ao ano anterior.

De acordo com o Plano de Ação para a Comunicação Social que a Lusa teve acesso, o documento está dividido em quatro eixos - regulação do setor, serviço público concessionado (RTP e Lusa), incentivos ao setor e combate à desinformação e literacia mediática - cada um dos quais com diversas medidas cuja monitorização e prestação de contas na execução estará a cargo da Estrutura de Missão (#PortugalMediaLab), criada pelo Governo em agosto passado.

A criação de um Código da Comunicação Social, atualizando a Lei de Imprensa e do Estatuto da imprensa regional (que datam de 1988), a Lei da Rádio, da Televisão e dos Serviços Audiovisuais e a Lei da Transparência dos Media e Decreto dos Registos é uma das medidas propostas no plano e que o Governo quer ver concretizado no primeiro semestre de 2025.

Para a RTP, a eliminação gradual da publicidade comercial até 2027, a compensar com "espaços de promoção de eventos e iniciativas culturais", é a maior novidade do plano, onde se prevê igualmente a revisão do contrato de concessão do serviço público, a fim de "modernizar" e "diferenciar" a televisão do Estado dos outros canais.

Está também previsto um programa de reorganização, com um plano de saídas voluntárias (até 250 trabalhadores), maiores sinergias com a Lusa (sem fusão de empresas ou de redações) e a criação de uma plataforma de verificação de factos.

Quanto à Lusa (já detida pelo Estado em 95,86% do capital) o Governo pretende concluir a sua aquisição total e, ao mesmo tempo, reforçar a sua independência, criando um novo modelo de governação, com a criação de um conselho de supervisão com uma composição multissetorial, e implantando um programa de modernização tecnológica e digital e mais meios humanos.

A redução do custo dos serviços da Lusa para os órgãos de comunicação social é também encarada no plano como um dos meios de ajuda ao setor.

Uma responsabilidade acrescida no campo cultural e no combate à desinformação e reforço da literacia mediática são outras tantas tarefas que o Governo contempla para a agência pública.

No capítulo dos incentivos ao setor em geral, o Governo reconhece que é necessário fazer um estudo do mercado jornalístico e avaliar o atual regime, promovendo ao mesmo tempo a integração das plataformas digitais e a promoção da modernização tecnológica.

Neste capítulo, é dedicada atenção especial à inteligência artificial (IA), prevendo-se o apoio à capacitação dos jornalistas nesta área e a elaboração de um "livro branco" sobre a IA aplicada ao jornalismo.

O apoio à distribuição de publicações periódicas em zonas de baixas densidade populacional e a garantia da sua distribuição em todo o país, o apoio à formação empresarial e valorização das rádios locais estão também previstos no plano.

O último "eixo" do plano, sobre o combate à desinformação e literacia mediática, prevê a bonificação pelo Estado em 50% das assinaturas digitais dos órgãos de comunicação social e a sua oferta aos estudantes do ensino secundário.

Está também em fase de arranque um novo Plano Nacional de Literacia Mediática e o projeto-piloto "literacias", que consiste na adoção de uma disciplina obrigatória no ensino secundário que promova junto dos alunos competências nesta área.

Com este plano, o Governo diz pretender "resolver pragmaticamente os problemas estruturais do setor, sem disrupções desnecessárias nem quaisquer motivações ideológicas".

De acordo com o documento, a grandeza e variedade dos desafios que enfrentam o setor e o próprio exercício da atividade dos jornalistas levam o Governo a intervir para "lançar as bases de uma nova política para a comunicação social", na medida em que esta área é considerada como "absolutamente crítica para a saúde da nossa democracia e da nossa sociedade".



