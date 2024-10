BE quer que profissão de bombeiro seja reconhecida como de risco e desgaste rápido

"Com efeito, e apesar de os bombeiros já acederem à reforma antecipadamente, a verdade é que se tem verificado que as idades estipuladas são ainda demasiado altas tendo em consideração a natureza, o desgaste e as especificidades da profissão", é justificado.

O BE avança ainda, no mesmo projeto de lei, com a proposta de criação de um "verdadeiro subsídio de risco, devidamente autonomizado de outros suplementos remuneratórios, indexado ao vencimento".

"Este subsídio, tomando em consideração os riscos inerentes à atividade, a natureza do trabalho e os impactos associados, não poderá ser inferior ao estipulado para as Forças de Segurança, reputando-se como adequado o valor correspondente a 30% da remuneração base", lê-se no texto.

Os bloquistas querem ainda estabelecer na legislação que "os suplementos remuneratórios previstos no Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de Abril" não impossibilitam um bombeiro de receber "outros suplementos nos termos da lei geral do trabalho em funções públicas, nomeadamente o subsídio de turno e o pagamento de trabalho suplementar".

"Desta forma, põe-se fim à discricionariedade que imperava de autarquia para autarquia no que diz respeito ao pagamento -- ou não -- de trabalho suplementar e subsídio de turno a estes profissionais", lê-se o texto.

O BE deu ainda entrada de um projeto de resolução -- que a ser aprovada não terá força de lei -- que recomenda ao Governo a revisão do Estatuto de Pessoal dos Bombeiros Profissionais da Administração Local, nomeadamente as carreiras e condições remuneratórias e a "alteração da remuneração base correspondente ao índice 100 dos bombeiros sapadores e dos bombeiros municipais por forma a assegurar a sua indexação ao valor da remuneração mínima mensal garantida".

Os bloquistas querem ainda a "correção da tabela remuneratória em 52 euros de forma a estender aos bombeiros a valorização salarial atribuída à Função Pública pelo Decreto-Lei n.º 84-F/2022, de 16 de dezembro, com efeitos retroativos a janeiro de 2023", a consagração legal do pagamento do trabalho em dia de feriado a 100%, bem como a criação e regulamentação de um sistema de avaliação específico para os bombeiros conforme previsto no Decreto-Lei n.º 106/2002, "deixando estes profissionais de estar submetidos ao SIADAP".

O projeto de resolução desafia ainda o Governo a negociar com as estruturas representativas dos trabalhadores e as autarquias "um horário de trabalho a fixar a nível nacional que preveja a existência de turnos de 12 horas de trabalho diurno, com 24 horas de descanso seguido, de 12 horas de trabalho noturno seguidos de 48 horas de descanso e de 24 horas de trabalho seguido de 72 horas de descanso".