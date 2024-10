Santos Silva é ouvido sobre caso das gémeas a 22 de outubro

O ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, vai ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas a 22 de outubro, mas na qualidade de antigo ministro dos Negócios Estrangeiros. A audição estava prevista para esta terça-feira, mas foi alterada devido à atividade parlamentar.

Augusto Santos Silva será ouvido presencialmente no Parlamento sobre o caso de alegado favorecimento às gémeas luso-brasileiras, que foram tratadas em Portugal com um dos medicamentos mais caros do mundo, e que ocorreu no período em que era o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros.

No novo calendário, a que a Renascença teve acesso, Mário Pinto, ex-assessor para a saúde da Presidência da República, e que teve a sua audição marcada para dia 1 de outubro, deve ser agora ouvido a 25 de Outubro. Para o mesmo dia, está prevista a audição do empresário José Magro, que estará envolvido na marcação da consulta das crianças.

Outra alteração é a data da audição do inspetor-geral das Atividades em Saúde. António Carapeto deve ser ouvido a 29 de outubro, e não no dia 18, como estava previsto.

Esta sexta-feira é ouvida Teresa Moreno, médica neuropediatra que acompanhou as gémeas.

Até quinta-feira, a CPI ao caso das gémeas deve receber novas perguntas para colocar a António Costa. O ex-primeiro-ministro vai voltar a responder aos deputados, depois de um pedido potestativo colocado pelo grupo parlamentar do Chega nesse sentido.

Até dia 17 de outubro, os grupos parlamentares podem ainda enviar à Comissão Parlamentar de Inquérito um conjunto de 10 perguntas para colocar aos antigos ministros da Saúde, Manuel Pizarro, e da Justiça, Francisca Van Dunem.

Por responder, continuam os pedidos de audição ao pai das crianças, a Juliana Drumond (nora do Presidente da República) e a José Carlos Magalhães da seguradora de saúde das gémeas, Amil.